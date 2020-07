Processo seletivo Prefeitura Municipal de Cafelândia SP 2020: Salários de até R$11mil!

Edital oferta vagas de nível médio e superior e inscrições até 0 7 de julho de 2020

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Cafelândia divulgou um novo edital de concurso público para preenchimento de 07 vagas em cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar Odontológico; Assistente Social; Enfermeiro; Farmacêutico (1 vaga); Fonoaudiólogo; Médico I; Médico ESF (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Psicólogo (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde; Artesão (1 vaga); Assistente Administrativo II (1 vaga); e Fisioterapeuta (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.462,20 a R$ 11.593,10, por carga horária de 12 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 11h59 de 07 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora GL Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 26,50 e R$ 34,53.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa e interpretação de textos, matemática/raciocínio lógico quantitativo e conhecimentos específicos/legislação na área do respectivo cargo.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 19 de julho de 2020, em locais a serem informados no dia 10 de julho de 2020. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

