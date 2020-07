Processo seletivo Prefeitura Municipal de Muriaé MG 2020: EDITAL e Inscrição!

Edital oferta vagas de níveis médio e técnico na autarquia municipal e salários de até R$ 1.503,00

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Muriaé faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 05 vagas em cargos de níveis médio e técnico na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Cozinha (1 vaga); Cuidador Social/ Técnico de Enfermagem (1 vaga); Auxiliar de Limpeza (1 vaga); Vigia Rodante (1 vaga); e Mãe Social (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.143,45 a R$ 1.503,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 a 23 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial via envio da documentação exigida no edital para o seguinte e-mail: [email protected]

PROVAS

A seleção contará com apenas qualificação técnica (caráter classificatório). A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

