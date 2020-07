Processo seletivo Prefeitura Municipal de Sapezal MT 2020: EDITAL e Inscrição!

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Sapezal via Secretaria Municipal de Saúde, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de três vagas de níveis médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Enfermagem (1 vaga); Enfermeiro (1 vaga) e Médico Clínico Geral (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.208,25 e R$ 18.994,62, por jornada de trabalho de até 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 17 de julho de 2020, na sede Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Lions Internacional, Jardim Ipê, no horário das 7h às 13h, em dias úteis.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise curricular e prova de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

Médico Clinico Geral: Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consultas clínicas e procedimentos; realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica e procedimentos para fins de diagnósticos; encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contrareferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; entre outros.

Enfermeiro: Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; prestar serviços de enfermagem em unidades sanitárias e ambulatórias; zelar pelo bem estar físico e psíquico dos pacientes; participar com os profissionais da saúde no desenvolvimento de programas e treinamento de pessoal para a área de saúde; prestar, sob orientação médica, os primeiros socorros em situações de emergência; promover e participar de estudos para estabelecimento de normas e padrões dos serviços de saúde; participar de programas de educação sanitária e de saúde publica em geral; planejar e prestar cuidados complexos de saúde na área de enfermagem; entre outros.

Técnico em Enfermagem: Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; entre outros.

