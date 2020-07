Processo seletivo RioSaúde RJ 2020: Último dia de inscrição! Até R$ 3.895,50!

Edital oferta vagas na Secretaria Municipal de Saúde do Estado do Rio de Janeiro; Inscrições até 28 de julho de 2020

Edital publicado. A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) encerra inscrições nesta terça-feira, 28 de julho de 2020. O edital (nº 112/2020) de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 43 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Médico para áreas de atuação de Pediatra (19 vagas) e Clínica Médica (24 vagas). Os salários oferecidos chegam até R$ 3.895,50, por carga horária de 12 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 28 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção contará com apenas análise de currículo, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso