Programa de Fábio Porchat volta a ser produzido na pandemia; saiba o que muda · .

Programa bem-sucedido em 2019, Que História É Essa, Porchat? voltará a ter episódios inéditos, produzidos ainda em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Mas a atração agora terá uma cara bem diferente do que o telespectador estava acostumado. Só Fábio estará no estúdio, e os convidados contarão suas histórias de casa.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o programa do GNT voltará a ser gravado nesta quinta (9). Assim como os convidados, a plateia aparecerá por meio de chamada de vídeo. Na atração, pessoas comuns também contam seus causos e geram entretenimento.

Entre os famosos convidados para essa nova fase do Que História É Essa, Porchat?, os primeiros que participarão são Sandra Annenberg, Marcelo Médici e Monique Alfradique. Também já estão confirmados para edições futuras Pedro Bial, Serginho Groisman, Leandro Hassum, Rodrigo Hilbert, Fafá de Belém e Rafael Portugal.

Para testar esse novo formato, que já é usado em outros programas do GNT, como Papo de Segunda e Saia Justa, Fábio Porchat gravou um piloto na terça (7). Ao chegar ao estúdio, ele teve sua temperatura aferida e fez testes de Covid-19. A equipe no local será bastante reduzida, e a diretora trabalha de casa.

A estreia dos 20 novos episódios está marcada para o dia 4 de agosto, com mais uma novidade: agora, irão ao ar duas vezes por semana, às terças e quintas, às 22h30.

