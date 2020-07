Programa de Rodrigo Hilbert no GNT, Tempero de Família vira quadro no É de Casa · .

Comandado por Rodrigo Hilbert no GNT, o Tempero de Família ganhará um espaço no É de Casa a partir do próximo sábado (18). O matinal da Globo exibirá uma seleção dos melhores momentos das últimas temporadas do programa culinário. A primeira receita do apresentador mostrada na TV aberta será costela no bafo.

No primeiro episódio do quadro, Hilbert usa suas habilidades como ferreiro e constrói um forno que assa a comida com o calor do fogo de chão. No equipamento, ele ensina a preparar a costela. A apresentador sempre deixa claro que aprendeu a cozinhar observando a mãe e a avó preparando diversas refeições na cozinha.

O Tempero de Família está na 13ª temporada no canal da TV paga. Mesmo com a chegada do quadro de Rodrigo Hilbert, o É de Casa continuará exibindo o Toque de Ravioli, comandado pelo chef Roberto Ravioli.

Desde que passou a ter quase cinco horas na programação das manhãs de sábado, a atração busca maneiras de ocupar esse tempo, como o quadro criado para a campeã do BBB20, a médica Thelma Assis. Alguns integrantes do elenco do Se Joga também foram convocados para reforçar o matinal. Essa ajudinha ficou ainda mais importante após a demissão de Zeca Camargo.

