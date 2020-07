Confira a nota na íntegra:

A Coordenação municipal de distribuição do Programa do Leite da Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI), representada pela Sra. Lúcia Donato, solicita aos Presidentes de Associações Comunitárias que executam o referido programa para enviar, ATÉ NO MÁXIMO O PRÓXIMO DIA 11/7/2020, a ATA DE POSSE DA ATUAL DIRETORIA DE CADA ASSOCIAÇÂO que está vinculada ao referido programa.

Tal medida foi solicitada pela diretoria Executiva do Programa e visa regularizar os cadastros das instituições distribuidoras perante à Secretaria de Estado da Agricultura. Lembramos ainda que o não cumprimento ao presente chamamento implicará em perda de representação do programa nas comunidades inadimplentes. Dúvidas serão esclarecidas por mim de forma presencial na sala do programa que se localiza na Secretaria Municipal de Agricultura (Prédio da Emater, nos fundos do Colégio Imaculada) ou pelo fone: (82) 99128-7942.

Penedo/AL, 08 de julho de 2020.

Lúcia Donato

Coordenadora Municipal do Programa do Leite.