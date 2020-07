Promulgada Emenda que Adia Eleições Municipais para Novembro

A partir de 11 de agosto, as emissoras ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato.

No entanto, em caso de desobediência, o candidato poderá ser penalizado com o cancelamento do registro da candidatura.

Ademais, a Emenda Constitucional estabeleceu que a realização das convenções partidárias e definição de coligações deverão ser realizadas entre 31 de agosto e 16 de setembro de 2020.

Outrossim, devido a pandemia, isto será realizado pela internet.

Além disso, a partir de em 26 de setembro inicia-se o prazo para registro das candidaturas.

Ainda, na mesma data, inicia-se o prazo da justiça eleitoral convoque os partidos e representação das emissoras de rádio e Tv para o plano de mídia.

Ato contínuo, após de 26 de setembro, iniciará o período de propaganda eleitoral, inclusive na internet;

Já a partir de 27 de outubro, os partidos políticos, coligações e candidatos deverão divulgar relatório das transferências do fundo partidário.

Igualmente, do fundo especial de financiamento de campanha (fundo eleitoral), os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebíveis, bem como gastos realizados.

Adicionalmente, até 15 de dezembro para que seja encaminhado as prestações de contas dos candidatos e partidos políticos, relativos ao primeiro turno, e se houve do segundo turno.

Por fim, 18 de dezembro será a data para diplomação dos candidatos eleitos.