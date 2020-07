Proposta da China não agrada Palmeiras, e estafe de Deyverson segue buscando time na Europa

Na semana passada, o Palmeiras recebeu uma sondagem do futebol chinês pelo atacante Deyverson. No entanto, a negociação não evoluiu como esperado, e o atacante não deve ir para a Ásia em definitivo.

Segundo apuraram ESPN e FOXsports.com.br, a equipe que estava interessada no centroavante era o Tianjin Teda.

Todavia, os números apresentados pelo time da China não agradaram a diretoria do Verdão e nem o estafe do atleta, o que fez com que as conversas entre as partes parassem.

Segundo apurou a reportagem, o estafe de Deyverson segue buscando um novo clube para o atleta na Europa, o que sempre foi a preferência do atacante desde o início.

Deyverson antes de jogo entre Palmeiras e Botafogo, pelo Brasileirão 2019 Cesar Greco/Ag Palmeiras

Há, inclusive, negociações em andamento para o retorno do camisa 16 ao “Velho Continente”, segundo pessoas próximas ao grandalhão.

Com contrato até 30 de junho de 2022 com o Palmeiras, o jogador não será utilizado por Vanderlei Luxemburgo no elenco atual.

Especulações, negócios fechados e tudo que você precisa saber do mercado nacional e internacional em TEMPO REAL! Siga aqui: es.pn/mercadodabola!

A ideia do Alviverde é de fato realizar a venda do atacante no futuro próximo, com Deyverson saindo de maneira definitiva, e não mais por empréstimo.

Vale lembrar o atleta chegou a ser emprestado para o Getafe, da Espanha, que tinha a opção de comprá-lo ao final do período.

No entanto, a pandemia atrapalhou os planos, e os Azulones preferiram investir na contratação do lateral Cucurella, que pertencia ao Barcelona, por 10 milhões de euros (R$ 60,65 milhões).

Desta forma, o centroavante teve seu empréstimo encerrado pela equipes de LaLiga, e, após cumprir férias obrigatórias, teve seu contrato reativado com o Verdão na última sexta-feira.