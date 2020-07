PROS lançará chapa puro sangue em Igreja Nova com Valério Beltrão e João Nunes

Um encontro realizado durante a semana com integrantes do PROS em Igreja Nova, decidiu pelo lançamento de uma chapa puro sangue para a maratona eleitoral que de forma escancarada já foi dada a largada nas ruas da cidade e povoados do município.

A decisão da maioria dos integrantes do partido e dos pré-candidatos a vereador, levou à escolha do nome de Valério Beltrão que encabeçará a chapa majoritária ao lado do senhor João Nunes, igreja-novense que sempre tem se posicionado na conjuntura local, sendo forte influenciador nas decisões políticas.

A pré-candidatura de Valério em Igreja Nova tem sido abençoada pelo Senador Fernando Collor e o deputado estadual, Yvan Beltrão, sendo registrados também na última semana, apoios explícitos do prefeito de Coruripe, Joaquim, principal conselheiro político do pré-candidato e também do deputado federal, Marx Beltrão.