Protagonista de Glee, Lea Michele faz homenagem à ‘rival’ Naya Rivera · .

A atriz Lea Michele, a Rachel Berry de Glee (2009-2015), postou nesta segunda-feira (13) uma homenagem a Naya Rivera (1987-2020), cujo corpo foi encontrado hoje após cinco dias de busca em um lago da Califórnia. Ela também publicou uma foto de Cory Monteith (1982-2013), seu par romântico na comédia musical e então noivo na vida real, que morreu de overdose há exatos sete anos.

Lea e Naya não se gostavam nos bastidores de Glee, e a intérprete de Santana Lopez deixou isso bem claro em sua autobiografia Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up (Sinto Muito, Mas Não Sinto Muito: Sonhos, Erros e Crescimento, em tradução livre).

Depois do fim da série, porém, elas pareceram superar de vez as divergências, e Naya até postou um comentário incentivador quando Lea anunciou sua primeira gravidez no Instagram. Apesar disso, os fãs insistiam que elas se odiavam, e chegaram a atacar a protagonista, culpando-a pelo sumiço da outra.

Naya Rivera estava desaparecida desde a noite da última quarta (8). A atriz de 33 anos saiu com Josey, seu filho de quatro anos, para um passeio de barco e sumiu depois de dar um mergulho no lago Piru.

Segundo a polícia, não há nenhum indício de que ela tenha tirado a própria vida intencionalmente nem de que tenha sido agredida ou atacada no lago. O corpo dela será levado para o médico-legista de Ventura, onde será feito um exame na arcada dentária para completar a identificação do cadáver.

Nesta segunda, parte do elenco da série se reuniu às margens do lago para prestar homenagem a Naya. As imagens foram registradas pela rede ABC. Confira:

This photo of the cast of #Glee gathering together at Lake Piru today where #NayaRivera’s body was found is incredibly powerful — especially when you consider today is the 7 year anniversary of Cory Monteith’s death. I’m a mess. pic.twitter.com/RhY9hUb78E

— Dave Quinn (@NineDaves) July 13, 2020

Veja as duas fotos publicadas por Lea Michele em seu Instagram nesta segunda:

