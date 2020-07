Protagonista de série da Disney, Sebastian Athié morre aos 24 anos · .

Sebastian Athié morreu aos 24 anos. O mexicano era um dos protagonistas da série O11ZE (2017-2019), exibida pelos canais Disney Channel e Disney XD no Brasil. O conglomerado midiático e os colegas de elenco confirmaram a morte do ator, mas não divulgaram a causa nem quando ela ocorreu.

“Descanse em paz, Sebas. Sua arte e seu sorriso ficarão para sempre. Lamentamos a perda de Sebastian Athié e sempre lembraremos de seu talento, companheirismo, profissionalismo e, acima de tudo, seu enorme coração. Nossos sentimentos à família, colegas, amigos e fãs”, disse o canal em suas redes sociais.

O ator estreou na televisão mexicana em papéis coadjuvantes na série Milagres de Nossa Senhora (2015), exibida pelo SBT no ano passado –também com o título A Rosa dos Milagres. Em 2017, ele passou a interpretar Lorenzo Guevara na série da Disney e permaneceu no enredo até o final da trama.

Na história sobre um grupo de jovens aspirantes à carreira no mundo de futebol, o mexicano dividia o protagonismo da trama com o argentino Mariano González-Guerineau, que interpretou Gabo Moreti.

Nas redes sociais, o colega de elenco lamentou a morte do ator: “Eu ainda não entendo. Nem sei por onde começar a processar, mas você sabe que eu te amo, quão grato sou pelo que vivemos juntos”.

Nos Stories do Instagram, ele também compartilhou uma mensagem que recebeu de Sebastian. “Minha tribo são vocês”, disse o mexicano para o argentino.

