PSG tentará contratação do brasileiro Matheus Cunha com aval de Neymar, diz jornal

Segundo o jornal alemão Bild, o Paris Saint-Germain tentará a contratação do atacante Matheus Cunha, do Hertha Berlin, na próxima janela de transferências.

O brasileiro, que custou 15 milhões de euros (R$ 91,55 milhões, na cotação atual) ao time da capital alemã, vem de excelente temporada e chamou a atenção de vários gigantes europeus.

O diário afirma que o PSG aparece à frente na corrida, mas a Inter de Milão também está de olho no atleta de 21 anos.

O Bild ainda revela que Neymar já teria dado o aval para a diretoria parisiense ir atrás de Matheus Cunha.

O veículo reporta que o camisa 10 gostaria de ter o brasileiro ao seu lado no ataque, e vê o estilo de Matheus encaixando bem em Paris.

