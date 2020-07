PSG vence Lyon nos pênaltis, fatura Copa da Liga e completa ‘tríplice coroa’ nacional na temporada

Nesta sexta-feira, o time da capital venceu o Lyon por 6 a 5 nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal, e ficou com o troféu.

Com isso, o time de Thomas Tuchel completa a “tríplice coroa” nacional da temporada, já que também venceu o Campeonato Francês e a Copa da França.

Em campo, as duas equipes mostraram evidente falta de ritmo, já que o PSG fez apenas seu 2º jogo oficial pós-paralisação, enquanto o OL participou do 1º.

A equipe da capital ainda teve que jogar desfalcada de Kylian Mbappé, que se contundiu de forma séria na partida que valeu o título da Copa da França, há uma semana.

A partida acabou ficando “picada”, com várias faltas dos dois lados, muitas reclamações entre jogadores e pouquíssimos lances de emoção.

O brasileiro Neymar foi quem mais esteve perto de balançar a rede no tempo regulamentar.

