PSG vence Saint-Étienne com gol de Neymar e é campeão da Copa da França; Mbappé sofre lesão feia

O Paris Saint-Germain é campeão da Copa da França pela 13ª vez em sua história!

Nesta sexta-feira, o time da capital bateu o Saint-Étienne por 1 a 0, no Stade de France, em Saint-Dennis, e voltou a levantar o troféu após ser vice na última temporada.

O herói do título foi o atacante Neymar, autor do único gol da partida.

Aos 14 do 1º tempo, ele aproveitou rebote de chute de Mbappé e mandou para o fundo das redes, anotando pela 19ª vez em 23 jogos em 2019/20.

A partida também foi marcada por lances de muita violência por parte do Saint-Étienne, que viu seis dos 11 titulares levarem cartões amarelos.

A equipe alviverde cometeu faltas duríssimas desde o 1º minuto, e, na pior delas, lesionou o tornozelo do atacante Kylian Mbappé, tirando o astro da partida.

Mbappé teve que imobilizar o tornozelo e usar muletas para se movimentar, e agora tornou-se preocupação para os próximos duelos.

Esse é o 2º título do PSG na temporada, já que a equipe também foi campeã do Campeonato Francês, interrompido pelo Governo por causa da pandemia de COVID-19.

O clube controlado com dinheiro do Catar ainda tem chance de levantar mais dois troféus até o encerramento de 2019/20.

