Pyong Lee mostra nova mansão com cinco quartos e nove banheiros; veja fotos · .

Pyong Lee tem exibido sua nova mansão e impressionado os seguidores das redes sociais desde a semana passada. Localizada em São Paulo, a residência possui 1.100 metros quadrados, cinco quartos, nove banheiros e uma área externa grande com quintal e piscina. “Morar em uma casa aconchegante e espaçosa era um objetivo da nossa família. É uma sensação de conquista. Um novo ciclo se iniciando”, declarou.

“Quando acordamos no primeiro dia e olhamos a vista do nosso quarto, nos trouxe paz. Foi inspirador”, contou o hipnólogo em entrevista ao Gshow. O ex-BBB revelou que, ao contrário do que as pessoas especularam, ele não comprou a residência.

“Eu e a Sammy não achamos que vale a pena investir em um imóvel durante esta instabilidade econômica do país, como também não faz sentido em nosso projeto de vida. Além de imobilizar capital, cria raízes inflexíveis em um local específico. Podemos nos mudar para o Rio ou até para fora do país em um futuro próximo. É um objetivo da nossa família ir para Los Angeles e investir nas nossas carreiras artísticas”, afirmou o pai de Jake, de 5 meses.

O produtor de conteúdo ressaltou que a mansão é um marco em sua vida, já que veio de origem humilde. “Sempre consigo ver a presença de Deus na minha vida. Quando estava nos meus piores momentos, Ele sempre me guiou e me deu forças, mesmo quando perdi minha mãe, meu pai e via minha família passando dificuldades o tempo todo”, contou.

O marido de Sammy ainda disse que todos podem conquistar o que desejarem. “É importante termos recompensas durante nossa trajetória para fortalecer nossas crenças de que somos capazes e que merecemos tudo que quisermos. Qualquer pessoa pode conquistar o que quiser e alcançar os seus sonhos. Não importa de onde viemos, mas para onde vamos”, declarou o ex-BBB.

“É preciso ter clareza do que queremos e foco total até alcançar o objetivo. A maioria das pessoas não fracassou, desistiu. Meu desejo é inspirar e ajudar as pessoas que me acompanham”, afirmou Pyong.

Veja as novas fotos da mansão:

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

Frente da mansão de 1.100 metros quadrados para qual Pyong Lee se mudou com a família

ARQUIVO PESSOAL

Pyong Lee com a mulher Sammy Lee e o filho Jake na área externa da nova mansão em SP

ARQUIVO PESSOAL

Pyong Lee com a mulher Sammy Lee e o filho Jake na área externa da nova mansão em SP

ARQUIVO PESSOAL

Área externa da mansão para qual o ex-BBB Pyong Lee se mudou com a família em São Paulo

ARQUIVO PESSOAL

Área externa da mansão para qual o ex-BBB Pyong Lee se mudou com a família em São Paulo

ARQUIVO PESSOAL

Área externa da mansão para qual o ex-BBB Pyong Lee se mudou com a família em São Paulo

Confira os vídeos feitos pelo ex-BBB na nova casa:

