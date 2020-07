Qual novela a Globo deve reprisar depois de Novo Mundo? Vote na enquete · .

A cada capítulo da edição especial de Novo Mundo, uma luz vermelha se acende nos bastidores da Globo. Com os números da pandemia de coronavírus em curva ascendente, a emissora enfrenta a indefinição entre retomar as gravações de Nos Tempos do Imperador ou escalar uma segunda reprise para ocupar a faixa.

A prioridade, no momento, é retomar inicialmente Amor de Mãe e Salve-Se Quem Puder com cuidados redobrados para evitar qualquer caso de Covid-19 nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Os principais empecilhos para o próximo folhetim das seis reiniciar os trabalhos são os figurinos rebuscados, de difícil higienização, e a caracterização de alguns personagens que exigem horas na cadeira de maquiagem.

O canal ainda não bateu o martelo, mas rumores sobre uma possível substituta já pipocaram pelas redes sociais. Lado a Lado (2012) foi a primeira a ser apontada como “favorita” por abordar o racismo na formação da sociedade brasileira –um tema em alta com a repercussão do movimento Black Lives Matter pelo mundo.

A trama vencedora do Emmy Internacional, porém, não empolga em termos de audiência, já que foi a terceira novela menos sintonizada da década de 2010. Uma decisão arriscada já que o folhetim de Alessandro Marson e Thereza Falcão já está tendo dificuldades de repetir o sucesso de sua exibição original.

Flor do Caribe (2013) seria uma aposta para fugir das tramas de época e, de quebra, conta com a “queridinha do público” Grazi Massafera como protagonista. O clima leve e praiano, no entanto, contrasta com os vilões nazistas, como o carrasco Dionísio Albuquerque (Sérgio Mamberti).

Entre o público, Além do Tempo (2015) desponta como uma das favoritas e, a seu favor, tem duas etapas completamente distintas. A história de amor de Felipe (Rafael Cardoso) e Lívia (Alinne Moraes) começa na primeira fase com estilo capa e espada no século 19 e termina num folhetim espírita já nos tempos atuais.

Elogiada pela crítica, A Vida da Gente (2012) alcança bons resultados em vendas para o exterior pela Globo e já foi licenciada para 113 países, números superados apenas por Caminho das Índias (2009) e Avenida Brasil (2012). A principal questão é a autora Lícia Manzo, que apareceria em dose dupla caso a reprise coincidisse com a próxima novela das nove, Um Lugar ao Sol.

Procurada, a Comunicação da Globo afirmou que não há condições para se definir uma data para estreias de suas novelas inéditas e “que tem ajustado as previsões de acordo com a evolução da pandemia no país”.

JOÃO MIGUEL JUNIOR/TV GLOBO

Pedro (Caio Castro) e Leopoldina (Leticia Colin) em cena de Novo Mundo: reprise não emplaca

Confira o comunicado da Globo na íntegra

“Estamos trabalhando há meses com vários cenários, que nos apontam algumas possibilidades, mas sem condições ainda de definir datas. A gente vem ajustando nossas previsões de acordo com um acompanhamento sistemático da evolução da pandemia no país.

Durantes esses meses, fomos também nos adaptando à nova realidade e aprendendo outras formas de trabalhar. Aliando o aprendizado adquirido com as nossas operações a inúmeros estudos de iniciativas adotadas por empresas de audiovisual de outros países, criamos um rigoroso Protocolo de Segurança para a retomada, com amplo e abrangente conjunto de medidas.

Temos avançado aos poucos. Voltamos com o Encontro, ao vivo, nos estúdios, com um formato diferente para atender as necessidades de segurança para a equipe.

Fomos experimentando novas maneiras e conceitos de criar e gravar o conteúdo. Diário de um Confinado é um dos exemplos disso, uma produção de dramaturgia gravada remotamente fora dos estúdios, com as equipes trabalhando de suas casas e com novas ferramentas desenvolvidas pela nossa tecnologia especialmente para esse período.

Nas últimas semanas, temos compartilhado essas experiências e aprendizados e, sobretudo, o nosso Protocolo de Segurança com todas as equipes, para que todos conheçam, contribuam com as suas dúvidas e sugestões e se familiarizem com todas as medidas previstas para resguardar nossos profissionais, em todas as etapas de produção.

Assim vamos avançando, até que o desdobramento da pandemia nos dê condições de confirmar próximos passos, datas e previsões.”

