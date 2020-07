Qual série americana é a mais vista na Globo? · .

A Globo aposta em séries americanas no seu horário nobre em três dias da semana: Manifest (às terças), The Good Doctor (às quintas) e S.W.A.T. (às sextas). Qual dessas é a mais vista? Entre os dias 6 e 10, o drama sobrenatural com o subtítulo O Mistério do Voo 828 ficou na frente, com 13,7 pontos na Grande São Paulo. Tanto a série médica quanto a hospitalar empataram nessa disputa, com 12,8 pontos para cada.

Mas nem sempre é assim. Geralmente, as séries das sextas-feiras têm mais sorte no Ibope por serem exibidas após o Globo Repórter (que sempre vai bem de audiência) e irem ao ar mais cedo do que as outras. Entre 29 de junho e 3 de junho, S.W.A.T. foi a líder nesse duelo particular, com 14,3 pontos.

No ano passado, quando a disputa era só entre duas séries, The Good Doctor e Máquina Mortífera, a de sexta também levava a melhor –no caso a série policial baseada na franquia famosa do cinema.

Confira abaixo as audiências de Globo, Record e SBT na sexta-feira (10):

Média do dia (7h/0h): 14,6 Bom Dia São Paulo 7,0

Bom Dia Brasil 8,0

Encontro com Fátima Bernardes 6,1

SP1 10,5

Jornal Hoje 10,9

Sessão da Tarde: A Montanha Enfeitiçada 10,8

Êta Mundo Bom! 18,6

Malhação 17,1

Novo Mundo 17,9

SP2 21,8

Totalmente Demais 27,3

Jornal Nacional 28,3

Fina Estampa 29,8

Globo Repórter 20,3

S.W.A.T. 12,8

Jornal da Globo 7,2

Conversa com Bial 5,4

Segredos em Família 4,9

Corujão 1: A Casa Caiu 4,8

Corujão 2: Deus é Brasileiro 4,0





Média do dia (7h/0h): 5,1 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 1,7

Balanço Geral Manhã (rede) 1,1

Balanço Geral Manhã (local) 2,3

Fala Brasil 3,1

Hoje em Dia 3,3

JR 24H (manhã) 2,8

Balanço Geral SP 5,6

A Escrava Isaura 7,2

Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,3

JR 24H (tarde 1) 6,8

Cidade Alerta 7,2

JR 24H (tarde 2) 6,8

Jornal da Record 6,6

Apocalipse 6,1

Jesus 4,7

Super Tela: Circuito Fechado 4,5

JR 24H (madrugada) 2,6

Inteligência e Fé 0,9

Igreja Universal do Reino de Deus 0,5







Média do dia (7h/0h): 5,2 Primeiro Impacto 4,0

Bom Dia & Cia 5,2

Triturando 3,4

Casos de Família 3,8

O Que a Vida me Roubou 5,3

Betty a Feia em NY 5,0

SBT Brasil 4,6

Roda a Roda 7,5

Cupom Premiado Baú 8,6

Chiquititas 8,2

As Aventuras de Poliana 8,3

Cúmplices de um Resgate 7,1

Programa do Ratinho 6,1

Tela de Sucessos: Os Croods 6,0

The Noite 3,8

Operação Mesquita 2,8

Triturando (reapresentação) 1,8

Chaves 1,6







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

© 2020 . | Proibida a reprodução