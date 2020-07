Qual tem a camisa mais valiosa da Europa? Veja os milhões que cada gigante ganha com patrocinadores

Mais de 3,3 bilhões de euros por ano, ou R$ 20,3 bilhões se considerada a cotação atual. É esse o valor que os clubes das cinco maiores ligas da Europa faturam com patrocinadores e fornecedores de material esportivo, segundo a consultoria KPMG. Os números são de 2020.

O chamado patrocínio máster é responsável por um terço desse total, e a Premier League é o campeonato que mais movimenta dinheiro: 832 milhões de euros (R$ 5,1 bilhões) por temporada, quase o dobro do rival mais próximo, LaLiga (436 milhões de euros ou R$ 2,7 bilhões).

Manchester City, Real Madrid, Manchester United e Barcelona Getty Images – Montagem ESPN

Mas entre os clubes, qual tem a camisa mais valiosa? Na Premier League, por exemplo, 83% do valor gerado anualmente com patrocinadores e fornecedores está concentrado apenas em Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, o chamado ‘Big Six’.

Já, na Espanha, Barcelona e Real Madrid, tem 80% dos ganhos, o que fazem os dois clubes de camisa mais “pesada” nas finanças. Os merengues têm a liderança, faturando 190 milhões de euros, enquanto a equipe catalã vem um pouco atrás, com 160 milhões de euros.

Clube Patrocínio Fornecedor Total Real Madrid 70 120 190 Barcelona 55 105 160 Manchester United 71,3 85,4 156,7 Manchester City 51,3 74,1 125,4 Arsenal 45,6 68,4 114 Chelsea 45,6 68,4 114 Liverpool 45,6 51,3 96,9 Bayern de Munique 35 60 95 Juventus 42 51 93 Tottenham 45,6 34,2 79,8

O Real, com patrocínio da Emirates e com material fornecido pela Adidas, é o clube que lidera as duas fontes de receita. Já o Barcelona, por exemplo, é o segundo com seus ganhos via Nike, mas recebe menos da Rakuten do que o Manchester United da Chevrolet.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Os Red Devils, inclusive, são os donos da camisa mais “cara” da Inglaterra, seguido pelo City. Depois, vêm Arsenal e Chelsea, que recebem o mesmo de seus parceiros; e na sequência o Liverpool, que subirá, porém, nesse ranking graças a seu novo contrato com a Nike.

Fora de Inglaterra e Espanha, os únicos “intrusos” entre os clubes mais bem pagos com seus uniformes são Bayern de Munique e Juventus, que superam o Tottenham no top 10.