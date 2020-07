Qualcomm lança Quick Charge 5 com 100W+ que carrega 100% em 15 minutos

A Qualcomm lança nesta segunda-feira (27) a tecnologia de carregamento rápido ‘Quick Charge 5’. Com suporte para carregadores de mais de 100 watts, ela promete carregar 50% da bateria de um smartphone em 5 minutos, ou 100% em 15 minutos.

Considerando a geração anterior, a nova versão é até 70% mais eficiente e quatro vezes mais rápida no carregamento. Já em comparação com a primeira versão, a Qualcomm estima que o Quick Charge 5 é até dez vezes mais rápido. A comparação foi feita com base em uma bateria com 2.750 mAh de capacidade.

Segundo o fabricante, todo esse poderio conta com suporte a potências de 3A e 5A, mas já está adaptada para carregadores acima de 5A. A tecnologia vem para concorrer, entre outras, com a solução ‘Flash Charge’ da Oppo, que atinge 125W.

O calendário da empresa estima que veremos os primeiros dispositivos comerciais com Quick Charge 5 no terceiro trimestre do ano. Ela é compatível com os chipsets Snapdragon 865 e 865 Plus e estará nas próximas gerações “das plataformas móveis Snapdragon de nível superior”.

Camadas de segurança

Tecnologias de segurança do Quick Charge 5.Fonte: Qualcomm/Divulgação

O novo Quick Charge 5 possui suporte a 12 voltagens diferentes e 17 níveis de proteção (entre voltagem, corrente, temperatura, temporizador) e outros de segurança. Outras duas tecnologias – chamadas de ‘Qualcomm ‘Battery Saver’ e ‘Smart Identification of Adapter Capabilities’ – devem garantir a eficiência das baterias e maior vida útil (em ciclos).

Em teoria, essas tecnologias identificam a capacidade de um carregador para entregar a energia suportada, sem esquentar demais uma bateria com muita potência ou fornecer energia de menos. Em comparação com a geração anterior, a Qualcomm cita que o carregamento mantém uma bateria de 4.000 mAh até 10º mais resfriada.

Suporta até o iPhone

Capacidades do novo Quick Charge 5.Fonte: Qualcomm/Divulgação

“Com o Quick Charge 5, os adaptadores podem fornecer 20V de energia”, afirmou Josh Warner, Diretor de Gerenciamento de Produtos e do Quick Charge na Qualcomm. Ele explica, também, que o suporte a carregadores com 20V se estende a acessórios wireless.

De acordo com a empresa, a tecnologia traz suporte para baterias 2S (de duas células) e suporta as gerações anteriores – como o Quick Charge 3 e 4. Ela também é compatível com o iPhone – respeitando os limites dos carregadores da Apple – e outros dispositivos acima de 45W, por exemplo.

Desde que foi lançada em 2013, a tecnologia Quick Charge já chegou em mais de mil acessórios de carregamento rápido e dispositivos móveis.