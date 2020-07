quando provável novo técnico do Flamengo ‘tirou’ Rafinha de jogo da Champions

Domènec Torrent está cada vez mais próximo de ser anunciado como novo treinador do Flamengo. Parece questão de tempo para que isso aconteça. Quando assumir o elenco deixado por Jorge Jesus, vai reencontrar Rafinha, com quem trabalhou por três temporadas no Bayern de Munique e viveu uma história engraçada.

Os detalhes estão no livro “Pep Guardiola: A Evolução”, traduzido pela editora Grande Área no Brasil.

Em meados de 2016, o Bayern se preparava para enfrentar a Juventus, em Munique, pelas oitavas de final da Champions League. Ainda na concentração, duas horas e meia antes da partida, como de costume, Pep Guardiola reuniu o elenco para a última palestra, aquela em que ele anunciaria os titulares.

E assim começou o discurso do técnico.

“Rapazes, hoje jogam: Manu (Neuer), Rafa, Kimmich, Benatia, David, Xabi (Alonso), Arturo (Vidal)…”.

Com metade da escalação já dita, Guardiola acaba interrompido. É Domènec Torrent, que, no fundo da sala, questiona um nome no time titular.

Domènec Torrent assiste a treino do Bayern ao lado de Pep Guardiola Alex Grimm / Getty Images

“Perdão, Pep: Rafa?”, indaga o auxiliar.

Foi quando Guardiola percebeu: o lateral direito não era Rafinha, mas sim Philipp Lahm, capitão do time e uma das peças mais importantes daquele time. Enquanto pedia desculpas aos jogadores, o brasileiro não aguentou e brincou com a situação.

“Dome, você é um desgraçado. Pep não tinha se dado conta e era minha oportunidade de jogar…”.

O episódio causou muitos risos e amenizou a natural tensão antes de uma partida tão importante como aquela. Como de fato alertou Domènec, Rafinha não jogou e viu, do banco de reservas, a emocionante classificação do Bayern à semifinal daquela Champions.

Rafinha conversa com Mandzukic e Thiago antes de Bayern de Munique 4 x 2 Juventus em 2016 Christof Stache / Getty Images

A Juventus abriu 2 a 0 no primeiro tempo, gols de Pogba e Cuadrado. O Bayern diminuiu com Lewandowski e buscou o empate aos 44 minutos da etapa final, gol de Thomas Muller, levando a decisão para a prorrogação. No tempo extra, Thiago e Coman fecharam a conta.

O Bayern pararia na semifinal, graças à regra do gol fora marcado pelo Atlético de Madrid, em Munique. Foi a última temporada de Guardiola e Torrent na Alemanha. Rafinha permaneceu até 2019, quando decidiu voltar ao Brasil para jogar no Flamengo.

Agora, os dois vão se reencontrar no Rio de Janeiro. A história de 2016 mostra a relação positiva entre eles, que segue mesmo depois de um hiato na convivência diária. Rafinha fez muitos elogios a Torrent e disse recentemente, no Resenha ESPN, que o espanhol era quem dava os treinos no Bayern de Guardiola.

Torrent foi o escolhido pela diretoria rubro-negra pelas ideias apresentadas nos dois encontros com o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel. Também chamou atenção a disposição do espanhol em manter o trabalho de Jorge Jesus, campeão carioca, brasileiro e da Copa Libertadores em pouco mais de um ano de clube.