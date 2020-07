Quase metade dos domicílios do país receberam auxílio emergencial de R$600

Nesta semana, foi divulgado o resultado da Pnad Covid-19 pelo IBGE. A pesquisa é feita mensalmente e traz dados atualizados sobre o auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia.

Segundo a pesquisa, cerca de 29,4 milhões de lares do Brasil receberam algum tipo de auxílio emergencial em junho. O número corresponde a 43% do total de lares brasileiros. A pesquisa abrange não apenas o auxílio emergencial de R$ 600, como qualquer um criado pelo governo relacionado à pandemia.

Além disso, em junho, cerca de 104,5 milhões de pessoas viviam em lares onde ao menos um morador recebeu auxílio. O número equivale a 49,5% da população brasileira.

De acordo com Cimar Azeredo, diretor adjunto de pesquisas do IBGE, foram distribuídos R$ 27,3 bilhões em auxílio. Metade da população das camadas de menor renda recebeu 75,2% das transferências do auxílio.

As regiões Norte e Nordeste foram as mais beneficiadas e receberam mais de 45%. Amapá e Maranhão tiveram mais de 65% da população beneficiada. Em contrapartida, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul não chegou a 30% dos domicílios recebendo o benefício.

O auxílio emergencial de R$ 600 foi criado para ajudar trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) durante a pandemia do novo coronavírus. Desempregados que não recebem seguro desemprego também podem receber o auxílio, assim como beneficiários do Bolsa Família.

Pagamentos desta segunda-feira, 27

A Caixa Econômica Federal faz nesta segunda-feira, 27 de julho, o pagamento de dois lotes de benefício. De acordo com o banco, serão efetuados dois pagamentos, sendo um da 4ª parcela do auxílio emergencial de R$600 e outro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de até R$1.045. A liberação será para saques em espécie e depósitos em contas, respectivamente.

No auxílio de R$600, foi iniciado o período de saques da 4ª parcela do auxílio emergencial, pago no valor de R$600, aos beneficiários do Bolsa Família que têm o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 6.

O banco também libera hoje o valor de até R$1.045 do FGTS emergencial para quem nasceu no mês de maio. De acordo com o banco, os depósitos em poupança digital vão até 21 de setembro, de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores.

Vão ter direito ao saque, os trabalhadores com contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores) no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Os pagamentos do FGTS emergencial serão realizados em duas etapas, sendo:

dinheiro é depositado em poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS), mas só pode ser usado para pagar contas, pagar boletos ou fazer compras por cartão virtual.

na segunda etapa o valor é liberado para saques e transferências.

