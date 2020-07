Quem é Mario, galã do TikTok? · .

Quem é usuário frequente de redes sociais já deve ter se deparado com cenas de um jovem que joga seu charme em diálogos imaginários e românticos com garotas. Os vídeos dele viralizaram, foram reproduzidos por alguns famosos (e criticados por outros, como Bruna Marquezine), e o rapaz chegou até a ser alvo de deboche no programa Pânico. Mas, afinal, quem é Mario Junior, conhecido como o galã do TikTok?

Mario Junior tem 20 anos, nasceu em São Paulo, cresceu em Florianópolis e vive em Londres, onde trabalha em um hotel. Como praticamente não havia trabalho a ser feito durante o auge da pandemia do novo coronavírus na Inglaterra, ele intensificou sua produção de vídeos para a rede social.

No conteúdo que produz, Mario se comporta como um adolescente que está a fim de alguma garota (ele interage com a tela do celular como se estivesse falando com a menina). As interações lembram comédias românticas. Há também vídeos em que ele aparece em frente a um espelho, passando mensagens de autoestima.

“Tem gente que fala que estou interpretando um personagem. Acho curioso. Só quem me conhece de verdade sabe que eu sou assim na vida real. Mas eu sou só um menino que diz coisas bonitas na frente do espelho pra deixar as pessoas felizes. Meninas já me disseram que curei a depressão delas”, afirmou Mario ao site G1.

Em junho, os vídeos dele viralizaram muito e caíram no gosto de famosos. Whindersson Nunes e Neymar Jr. fizeram versões próprias do conteúdo de Mario, e a forma dele de dizer “oi” (“roi”) virou meme nas redes sociais também. Confira alguns dos vídeos de sucesso do jovem:

Mas nem todos aprovaram os galanteios de Mario. Bruna Marquezine fez o seguinte comentário em um vídeo dele: “Nessas horas que eu quase me arrependo de ter feito vídeo falando de empatia, porque pqp… Difícil”.

No Twitter, muitos seguidores acusaram a atriz de incentivar a raiva e promover linchamento virtual contra Mario. Bruna negou que tivesse feito isso e disse que foi falar com o rapaz para esclarecer as coisas.

“Eu já falei com o Mario faz tempo, nem ele nem a mãe dele, que é advogada, entenderam meu comentário como ofensa, ataque, ou qualquer coisa do tipo. E não entenderam também o porquê dos ataques que eu recebi por conta de um comentário repleto de ironia. Eu me desculpei, e ele já até sugeriu de a gente fazer um TikTok juntos, mas eu ainda não tô levando jeito pra coisa”, declarou a atriz.

Mario também viralizou ao participar do Pânico no último dia 14. Ele foi tratado com tom de deboche pelo apresentador, Emílio Surita, e pelo economista Samy Dana, que o aconselhou a estudar, pois a fama em aplicativos como TikTok é momentânea.

Nas redes sociais, muita gente não gostou do tom usado pelos dois e considerou que Mario foi humilhado no programa. Famosos como Felipe Neto e Kevinho defenderam o rapaz e criticaram o programa de rádio.

O próprio Mario também se pronunciou após sua expressão constragida no programa. “Tentar fazer o bem sem julgar e atrapalhar ninguém incomoda muita gente. O TikTok não é apenas um aplicativo, eu já ajudei bastante gente que precisou. Não desejo para ninguém o que eu passei nesse programa”, escreveu.

Tentar fazer o bem sem julgar e atrapalhar ninguém incomoda muita gente, me senti muito humilhado, @tiktok não é apenas um aplicativo, eu já ajudei bastante gente que precisou de ajuda. Não desejo pra ninguém o que eu passei nesse programa @programapanico! Obrigado por tudo! https://t.co/vw4P3GdYZi

— Mário Junior (@lzmario_) July 19, 2020

