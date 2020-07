Quem é o apresentador que maltratou Sandy & Junior e deixou Xororó furioso? · .

Na série documental Sandy e Junior: A História, um depoimento de Xororó tem chamado a atenção e provocado a curiosidade dos telespectadores. No quarto episódio, o pai da dupla fala que, quando eles ainda eram crianças, foram expulsos de um programa por um apresentador por estarem acompanhados de seguranças. Xororó diz que ainda tem mágoa, e fãs têm especulado sobre quem ele está falando.

A atração, que está disponível para assinantes do Globoplay desde sexta (10), dedica um episódio todo para dissecar polêmicas, boatos e especulações que permearam a trajetória da dupla. A relação de Sandy & Junior com a mídia é explorada, e o pai dos cantores relata um episódio que o marcou muito, mas sem dar detalhes.

“Fala de mim, mas falar do meu filho não. Eu não perdoo, não. Tem umas mágoas do passado que não vão passar. O cara chegou e falou: ‘Peraí, por causa de Sandy & Junior tem segurança aqui? Aqui não tem bandido, pode sair todo mundo'”, disse.

A equipe da dupla explicou que os profissionais não estavam atrapalhando ninguém, mas o apresentador bateu o pé: “Não quero saber de segurança aqui! Pode ir embora. E outra coisa: fala para os artistas que podem ir embora também”.

O sertanejo ficou furioso. “Quando a Noely ligou contando isso, me subiu o sangue de uma tal maneira. Fiquei tão nervoso que aí, no dia em que eu fui na emissora pra fazer um outro programa, a pessoa estava lá. Eu chamei o segurança e falei: ‘Fica perto de mim, segura a onda, porque esse cara vai levar uma porrada agora'”.

Xororó ainda relatou que Chitãozinho estranhou a revolta, e ele respondeu: “Me deixa, que o negócio aqui vai azedar”. “Mas depois eu pensei: ‘O que tô fazendo? Sou um artista também, não posso’. Fiquei tão revoltado, porque o que ele fez, expulsar meus filhos de lá, são crianças, né? Fazer isso com criança… São essas mágoas que realmente ficam”, relatou ele, segurando o choro.

“Desculpa, mas mexer com o filho da gente não pode. Você se agiganta, você vira bicho. Principalmente por esse tipo de coisa tem que dar a volta por cima, mostrar que você é bem mais do que aquela pessoa tá pensando que você é. Graças a Deus eles foram cada vez mais se tornando mais fortes, em todos os aspectos”, concluiu.

O depoimento logo atiçou o público, que começou a questionar sobre quem Xororó estava falando. Nas redes, fãs especulam que o tal apresentador seja Silvio Santos.

Será se foi o Silvio Santos quem expulsou Sandy e Junior?

— Cadusa 🏳️‍🌈 socialista (@carlosedusol) July 12, 2020

A principal “pista” é de que Sandy & Junior apareceram muito menos nos programas do dono do SBT do que de outros apresentadores famosos desde os anos 1990, como Serginho Groisman (amigo pessoal da dupla), Luciano Huck, Raul Gil, Jô Soares, Gugu Liberato (1959-2019) e Fausto Silva. O último registro de uma participação da dupla em um programa de Silvio Santos é de 1995.

Por meio de sua assessoria de imprensa, no entanto, o SBT declarou ao . que não faz ideia de sobre quem se trata o depoimento de Xororó.

© 2020 . | Proibida a reprodução