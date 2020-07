‘Quem está sobrando sou eu’ · .

Lili (Vivianne Pasmanter) surtará ao flagrar Rafael (Daniel Rocha) com outra mulher em Totalmente Demais. Os dois estarão juntos na boate e protagonizarão uma discussão quando a empresária decidir ir embora. Arrependida, ela voltará e dará de cara com o namorado bem próximo de uma jovem no bar. “Quem tá sobrando sou eu”, disparará a madame.

O fotógrafo levará a amada para curtir uma noite na balada. “Eu tô me sentindo ridícula. Tá todo mundo me olhando. Devem estar achando que eu sou sua mãe”, comentará a ex-mulher de Germano (Humberto Martins). “Você não tem idade pra ser minha mãe”, rebaterá o rapaz.

A ricaça preferirá ir embora, e Rafael dirá que vai com ela. “Não precisa, eu chamei o Silas [Wendell Bendelack]. Ele já chegou”, afirmará Lili. “Enquanto eu fui pegar bebida você chamou seu motorista? Valeu. Você não deu a menor chance, obrigado”, ironizará o ex-crush de Lu (Julianne Trevisol).

A mãe de Fabinho (Daniel Blanco) não ligará para o drama do amado e sairá do estalebecimento. O público, então, verá uma das participantes do Garota Totalmente Demais se aproximar do bonitão. “Hoje é meu dia de sorte”, dirá a aspirante a modelo. Mesmo com Rafael dizendo que prefere ficar sozinho, a jovem grudará nele.

Lili voltará para a boate bem nessa hora e flagrará a proximidade entre eles, com a jovem dando em cima do seu ‘boy magia’. “Que bom que você voltou”, se alegrará Rafael. “Pra que eu fui voltar, né. Achei que você tava magoado, triste, que eu tinha exagerado. Como eu fui idiota”, acusará a personagem de Vivianne Pasmanter.

“Não aconteceu nada. Não precisa ficar com ciúme. Aquela garota trabalha na revista, ela achou que simplesmente eu estava solteiro, sozinho, e chegou em mim. Foi só isso”, assegurará o fotógrafo. “Ciúme não, é decepção. Eu acho que eu me enganei com relação a você. Você adora dizer que me ama, mas me troca pela primeira menina que aparece”, vai se revoltar a dona da Bastille.

O ex-noivo de Sofia (Priscila Steinman) afirmará que não trocou a amada por ninguém. “Você é um garoto, tem todo o direito de se divertir. Quem tá sobrando nessa boate sou eu”, retrucará Lili. “Como você pode falar isso pra mim? Se você duvida do que eu sinto por você, quem tá sobrando aqui sou eu”, disparará o rapaz nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 20.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#21: Separação, sequestro e segredo provocam caos em Fina Estampa!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução