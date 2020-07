Quem fica em Poliana após a pandemia · .

View this post on Instagram

#tbt Gratidão. Esta é a palavra pra designar tudo aquilo que eu venho sentindo, acompanhando esta reta final de “As Aventuras de Poliana”. Gratidão por esse personagem, por essa família maluca. Quando fomos apresentados, há quase três anos, nenhum de nós poderia imaginar o alcance dessas relações, dessa interação. Muito obrigado @lawrran @bela_fernandesoficial e @myllachristieui pelas deliciosas cenas que fizemos juntos. ❤️ Gratitude. This is the right word to designate everything I’ve been feeling in this final stretch of “The Adventures of Poliana”. Gratitude for this character, for this crazy family. When we were introduced, almost three years ago, none of us could imagine the scope of these relationships, this interaction. Thank you very much @lawrran @bela_fernandesoficial and @myllachristieui for the delicious scenes we did together. ❤️ #quarentena #fiqueemcasa #stayhome #besafe #usemascara #usemask