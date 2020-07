“Quero sentir o gosto de título de novo”

[ad_1]



Aos 31 anos e no Santos desde 2003, Vladimir pode viver o melhor momento da carreira. Ele herdou a vaga de titular do Peixe depois de Everson entrar na Justiça do Trabalho contra o Alvinegro.

Vladimir foi titular no empate do Santos em 1 a 1 com o Santo André na última quarta-feira, na Vila Belmiro.

“Estou tendo uma oportunidade muito grande, talvez a maior de todas. Vou procurar agarrá-la da melhor maneira possível, como sempre faço quando entro em campo com a camisa do Santos. Tenho trabalhado muito forte, pois sabia que o calendário seria muito curto e a qualquer momento o professor Jesualdo poderia me usar. Então agora é focar, procurar evoluir jogo após jogo e ir em busca de títulos”, afirmou o goleiro, ao site oficial do clube.

Em 2015, Vladimir assumiu a titularidade depois de lesão de Vanderlei e foi campeão paulista defendendo um pênalti na final contra o Palmeiras. .

“No fim de 2014 passamos por um período de incertezas e começamos o ano seguinte com alguns jogadores saindo do clube. Naquela época nosso grupo se fechou e conseguimos o título paulista. Fui campeão sendo titular em 2015 e quero sentir esse gosto de novo em 2020. Nosso grupo atual vem treinando bem e serão cinco decisões para cravarmos o nosso nome na história do Santos, e isso não tem valor para um atleta profissional”, concluiu Vladimir.

O Santos, já classificado e com primeiro lugar no Grupo A garantido, enfrentará o Novorizontino no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.