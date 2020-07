Química: Macetes simples para decorar a tabela periódica

A tabela periódica foi criada para organizar os elementos químicos em função da massa atômica.

O número atômico cresce de 1 em 1 em sete períodos na horizontal, ajudando na hora de fazer a distribuição eletrônica.

Por exemplo: Se o elemento está no quinto período, significa que seus elétrons se distribuem até a quinta camada desse átomo. Conhecendo o período você descobre também o número de camadas.

A tabela periódica também conta com a enumeração de 18 famílias verticalmente. Nessas famílias há agrupamentos de elementos com qualidades semelhantes.

Bom, o conceito de tabela é pouco pedido nos vestibulares e no ENEM. O que cai mesmo são fatores relativos aos elementos químicos e suas características. Por isso que muitos estudantes se ‘matam’ para decorar todos eles, afinal, nunca se sabe qual será cobrado.

Decore os principais elementos da tabela periódica

A tabela periódica possui 118 elementos químicos. E como falamos, há as famílias nas colunas verticais, também chamadas de grupos, que são frequentemente cobradas nas provas.

Cada um desses grupos possui diversos elementos e, obviamente, é bem difícil de decorar.

Para ajudar você nos estudos de química, selecionamos macetes simples para decorar os elementos componentes das 18 famílias da tabela periódica. Confira!

Família 1

Hoje Li Na Kama Robinson Crusoé em Francês

Família 2

Bete Magrela Casou com o Sr. Barão Ramos

Bela Margarida Casou com o Senhor Bartolomeu Ramos

Família 4

Tio Ziraldo viajou com Half e Rafa

Família 5

Vi o Nobel passeando Tarde com o Danúbio

Família 6

Cris Morou com Walter Sargento

Família 7

Minha Torcida é para o Recife, mas moro em Belo Horizonte

Família 8

Fernanda, Ruth, Oscar e Heloísa

Família 9

Como o Rh Irá Multar os funcionários

Família 10

Nicolas Poderia Plantar Damas da noite

Família 11

Cuspi no cão de Agnaldo, ele fez Au como um Rugido

Família 12

Zona Norte tem Cada Holograma Construído

Família 13

Bom, Algum Gato Invadiu o Telhado com Ninho

Família 14

Com Sinceridade Geralmente tenho Sonhos Proibidos na Floresta

Família 15

Não é Possível Assar Saborosos Biscoitos no Micro-ondas

Família 16

O S Se Te Porquinhos estão Livres

Família 17

Foi Claudio o Bravo quem Invadiu Atlanta sem Transporte

Família 18

Heitor Nem Arranca Kriptonita do Xerife de Rondônia que é Ogro

E então, o que achou dos macetes? Bora treinar?

Também não deixe de ler nosso artigo sobre os 8 conteúdos mais cobrados em Química no ENEM.