Quinto teste de covid-19 do Santos não aponta resultado positivo no elenco

O Santos realizou na última segunda-feira a quinta testagem de covid-19 no elenco. Os resultados saíram nesta quarta-feira e ninguém tem o novo coronavírus.

A notícia é um alívio para o Peixe depois de um jogador testar positivo e fazer um treinamento com os demais antes do resultado na semana passada. Esse atleta está recuperado e voltou a trabalhar com o grupo.

Dessa forma, o Santos tem apenas dois desfalques para enfrentar a Ponte Preta: Raniel (com dores no joelho esquerdo) e Uribe (suspenso). A decisão válida pelas quartas de final será realizada nesta quinta, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

A provável escalação é: Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo e Kaio Jorge.