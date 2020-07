Quinzé fica chocado ao ver Griselda defender Teodora · .

Quinzé (Malvino Salvador) ficará surpreso ao ver Griselda (Lilia Cabral) defender Teodora (Carolina Dieckamann) nos próximos capítulos de Fina Estampa. Isso irá acontecer quando a loira for à mansão para ver Quinzinho (Gabriel Pelícia). O filho da Pereirão acusará a ex-mulher de falsidade, mas a protagonista se mostrará disposta a acreditar na mudança da periguete.

Teodora ficará emocionada durante uma visita ao filho depois de voltar da viagem para os Estados Unidos, onde venderá o tesouro chinês que roubou de Pereirinha (José Mayer). Quinzé, desconfiado, ficará bastante irritado com a cena e comentará com a mãe em tom de deboche. “A senhora acabou de perder uma cena de teatro das boas agora”, dirá.

“Eu vi. Mas sabe que eu tenho as minhas dúvidas se é teatro mesmo?”, ponderará Griselda. “Mas logo a senhora”, rebaterá Quinzé, chocado. “Posso estar enganada, meu filho. Mas eu vi nos olhos dela”, comentará a personagem de Lilia Cabral, deixando Quinzé pensativa.

A redenção de Teodora será mostrada aos poucos na novela de Aguinaldo Silva. Além de salvar Quinzé de um afogamento, ela ainda entrará numa briga ao lado de Griselda contra Ferdinand (Carlos Machado) e ajudará a ex-sogra a dar uma lição no capanga de Tereza Cristina (Christiane Torloni).

A partir daí a personagem de Lilia Cabral irá perceber que a loira gosta mesmo de seu filho e está disposta a reatar seu casamento com o ex-garçom para assim criarem juntos o filho que tiveram.

