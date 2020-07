Rafael causa climão e beija Lili na frente de Germano · .

A noite do lançamento do livro de Rafael (Daniel Rocha) contará com uma surpresa para Lili (Viviane Pasmanter) em Totalmente Demais. Germano (Humberto Martins), ex-marido da dona da Bastille, aparecerá na festa para espanto da família. Sem se intimidar, o fotógrafo marcará território e beijará a ricaça na frente do ex, que tentará disfarçar o climão.

Enquanto assina os livros no capítulo desta quarta (15), o fotógrafo perceberá a chegada do empresário, que vai cumprimentar a ex-mulher e o filho. “Surpreso em te ver por aqui, pai”, dirá Fabinho (Daniel Blanco). Justificando sua presença, Germano falará que a separação não impede a amizade entre ele e Lili. “Imaginei que esse projeto fosse ser importante para sua mãe”.

Rafael logo se próximará para saber o que está acontecendo e será tranqüilizado pela namorada. “Germano só veio prestigiar o lançamento”, dirá a dondoca, alertando que o fotógrafo não deve deixar os convidados esperando. Ao sair para voltar a autografar os livros, o fotógrafo vai beijar a namorada na frente de todos, inclusive do diretor da Bastille, que tentará disfarçar o incômodo pela ousadia.

A ricaça manterá a pose e para amenizar o climão entre o ex-marido e o atual namorado e mostrará um dos exemplares da publicação para o empresário. Lili admitirá que ficou surpresa com a presença dele no evento. “Você me enviou o convite, eu achei que deveria vir. Não foi por obrigação, foi para mostrar para você o quanto estou orgulhoso do seu novo trabalho”, elogiará ele.

Eles continuam a conversa, relembrando momentos do casamento e sendo observados de longe por Rafael, que não gostará nada da proximidade do ex-casal.

