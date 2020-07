Rafinha afirma que elenco não foi ouvido sobre contratação de Domènec Torrent

O Flamengo está próximo de confirmar o acerto com o técnico Domènec Torrent para ser o substituto de Jorge Jesus. O vice-presidente Marcos Braz e o diretor-executivo Bruno Spindel estão na Espanha para definir os últimos detalhes do contrato com o ex-auxiliar de Pep Guardiola.

Único jogador do elenco que já trabalhou com Torrent, o lateral direito Rafinha destacou que os jogadores não tivera qualquer influência sobre a escolha do novo treinador.

“A gente tem nosso grupo ali de jogadores mais velhos. O Diego, o Diego Alves e o Everton Ribeiro são os capitães, mas eu e o Filipe Luís estamos sempre ali auxiliando, sempre tem a nossa conversa onde a gente conversa. Mas essa escolha aí é mais da diretoria mesmo. Eles já acertaram com o Jorge Jesus, então são conscientes dessa parte. Se precisarem de uma informação ou outra, estamos sempre à disposição. Mas é mais a diretoria mesmo que decide essa questão”, disse ao Sportv.

Rafinha conhece Domènec Torrent de quando estava no Bayern de Munique, o espanhol ainda era auxiliar-técnico de Pep Guardiola. O lateral rasgou elogios ao treinador.

“Ele é um cara que sabe tudo. Era auxiliar do Guardiola, então eu o conheci como assistente do treinador. Cara, ele é da escola do Cruyff, começou na base do Barcelona, ele e Pep. Depois foram para o profissional e fizeram sucesso lá, depois no Bayern, no City, e agora ele tá de ‘primeiro’. Faz quatro anos que não tenho contato com ele, mas posso falar com propriedade que é um cara que sabe tudo de bola”, declarou.

Os dirigentes rubro-negros buscam o acerto para que Torrent tenha tempo para conhecer o elenco antes da estreia no Campeonato Brasileiro. O Flamengo inicia a caminhada pelo bi da Série A no dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG, no Maracanã.