Randstad abre mais de 3 mil VAGAS DE EMPREGO no Brasil

Randstad, empresa especializada em recursos humanos, faz saber aos interessados a abertura de 3.888 vagas de emprego. A liberação das vagas de emprego Randstad ocorre em meio à pandemia do novo coronavírus.

Inicialmente, a empresa começou a atuar no Brasil em 2008, por meio da joint-venture com a empresa RH Internacional, que já atuava desde 1990. Em 2011 a Randstad adquiriu 100 do capital da RH Internacional, instalando-se definitivamente no Brasil e começando sua história de sucesso.

Atualmente, a “Randstad Holding N.V. é uma empresa holandesa especializada em soluções de trabalho flexível e recursos humanos. A sede da empresa fica em Diemen, perto de Amesterdão. A empresa disponibiliza os seguintes serviços: Trabalho Temporário, Soluções de HR, Professionals, Contact Centres e Inhouse Services.”

Confira alguns cargos:

Cargos disponíveis nas vagas de emprego Randstad 2020

Entregador

Supervisor de Manutenção

Analista de Compras

Consultor de Vendas

Coordenador de Compras

Consultor Comercial

Gerente Comercial Regional

Operador Logístico

Operador de Produção

Auditor de Qualidade

Consultor de Vendas

Líder Operacional

Há oportunidades para os estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Você Pode Gostar Também:

Ademais, de acordo com informações da empresa, a remuneração dos funcionários varia de acordo com os empregos divulgados, podendo chegar até R$6.500, a depender do cargo. Além do salário, a empresa também oferta benefícios adicionais, como plano de saúde, vale-refeição, vale-alimentação e auxílio transporte.

Saiba como se inscrever nas vagas de emprego Randstad 2020

Os interessados deverão acessar o site oficial de vagas da Randstad e clicar no cargo de interesse para concorrer nas vagas de emprego Randstad 2020.

Logo após, selecionar a opção “Candidatar-se“. Para concluir, o usuário deverá preencher o formulário de inscrição com as informações e dados pessoais e efetuar o envio do currículo.

Quer Mais oportunidades de Emprego? Clique Aqui

Mais Oportunidades de Estágio? Clique Aqui