Raniel tem trauma no joelho e será reavaliado pelo Santos nesta quinta

O atacante Raniel, do Santos, sofreu um trauma no joelho esquerdo nos minutos finais do empate em 1 a 1 com o Santo André, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro.

Após deixar o campo de maca, o atacante foi avaliado pelo departamento médico do Peixe.

Raniel durante jogo entre Santos e Santo André, pelo Paulistão Ivan Storti/Santos FC

As dores diminuíram e uma nova apreciação será feita nesta quinta.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Raniel entrou no intervalo, na vaga de Arthur Gomes, e teve atuação discreta.

O Alvinegro voltará a campo para enfrentar o Novorizontino no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians.

O duelo é válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.