Raul Gazolla revela que teve quatro infartos; morte de Daniella Perez gerou fator de risco · .

Aos 64 anos, Raul Gazolla revelou que sofreu quatro infartos na última década. O ator leva vida saudáve, mas contou que tem dois fatores de risco para problemas cardíacos: histórico familiar e estresse. Por ter vivido momentos difíceis, como a morte da mulher Daniella Perez (1970-1992), ele acredita que o estresse lhe impactou fisicamente.

Durante uma live em seu perfil no Instagram, Gazolla surpreendeu os seguidores ao contar sobre os infartos. O primeiro aconteceu há dez anos, num aeroporto, em São Paulo.

“Comecei a passar mal, a ficar tonto. Fui a um pronto-socorro lá mesmo no aeroporto, e a médica tirou a minha pressão e disse: ‘Vamos internar o rapaz que a gente está perdendo ele’. Fui de ambulância para um hospital. Entrei na segunda-feira e sai na quinta, operado e com um stent no meu coração. Achei que estava tento uma intoxicação alimentar e estava tendo um infarto, um entupimento em uma das artérias principais do coração”, explicou.

Após esse episódio, o ator ficou sem entender por que teve esse tipo de problema, já que levava vida saudável, com prática de exercícios físicos. Os médicos então lhe explicaram que estresse e ter histórico de problemas cardíacos na família podem gerar risco muito maior.

“Eu tinha os dois: os irmãos dos meus pais todos morreram com problema de coração, e eu tinha o estresse. (…) Tive alguns estresses na minha vida, perdi a minha mulher assassinada [a atriz Daniela Perez], tinha 36 anos, ela tinha 22, e isso causa um estresse enorme. Perdi um sobrinho com 32 anos, e isso pra mim também foi muito forte. Quando veio a conta, veio em forma de infarto miocárdio”, disse o ator.

Daniella Perez, filha da autora Gloria Perez, foi assassinada por Guilherme de Pádua. Os dois contracenavam na novela De Corpo e Alma (1992), e o ator queria que a jovem insistissem com sua mãe para que ele tivesse mais espaço na novela. Ao se sentir contrariado, Pádua assassinou Daniella a facadas no Rio de Janeiro, com ajuda de sua então mulher, Paula Thomaz. Após seis anos de prisão, ele está livre desde 1999.

Já Raul Gazolla passou a tomar remédios após seu primeiro infarto, mas no ano seguinte teve o segundo, durante uma aula de jiu-jitsu. O terceiro e o quarto aconteceram em 2012.

“O médico disse que eu não podia passar de 180 batimentos cardíacos enquanto tivesse treinando. Comecei a treinar controlado e fui treinar crossfit. Parei de tomar remédio para o coração, fiz uma alimentação regrada, e seis meses depois fiz novos exames e estava melhor. No final do ano, caí de boca no panetone e nas comidas de fim de semana, entupi as artérias e tive o quarto enfarto”, disse o ator.

Atualmente, Raul Gazolla usa suas redes sociais para conscientizar os seguidores sobre os perigos que o estresse pode provocar no organismo. Nesta quinta (9), ele postou uma série de stories no Instagram para alertar que irritações e nervosismos podem levar a problemas de coração.

