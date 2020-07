Razer anuncia o Huntsman Mini, seu primeiro teclado 60%

A Razer, uma das maiores especialistas em produtos gamer do mundo, anunciou seu primeiro teclado do tipo 60%: o Huntsman Mini. Isso significa que esse teclado é cerca de 60% mais compacto que um teclado convencional. O produto foi desenvolvido com base nas sugestões da comunidade, além de opiniões de jogadores profissionais, para se adaptar perfeitamente às necessidades desses usuários.

Razer Huntsman Mini

Demorou, mas a Razer lançou seu primeiro teclado 60%, especialmente dedicado a jogares que dispõem de espaços reduzidos, precisam realizar grandes movimentos de mouse e não abrem mão de um equipamento de qualidade superior.

Fonte: YouTube/Brainbean/ReproduçãoFonte: YouTube/Brainbean

Esse tecladinho ultracompacto possui as teclas mais essenciais para determinados tipos de jogadores. Funções secundárias ainda estão disponíveis, mas impressas nas faces frontais das teclas, e podem ser acionadas com ajuda da tecla Fn. Há ainda a opção de configurar macros e outros comandos, o que pode ser feito por meio dos apps Razer Hypershift ou o Razer Synapse 3.

Desenvolvido com base na opinião de especialistas

Quem seriam as pessoas mais indicadas a opinar sobre o desenvolvimento de um teclado dedicado a jogadores, senão eles mesmos?

A Razer, mais uma vez, considerou a opinião da comunidade de jogadores, e também procurou ouvir sugestões de entusiastas em tecnologia, para criar um teclado ultracompacto que traz as mais recentes e melhores tecnologias disponíveis atualmente.

Fonte: YouTube/Brainbean/ReproduçãoFonte: YouTube/Brainbean/Reprodução

Uma dessas tecnologias é aplicada aos switches ópticos lineares, que foram recém-aprimorados pela empresa, e incluídos em versões do Razer HM. O novo switch tem protetor de silicone, que reduz significativamente o ruído das teclas, oferecendo uma experiência silenciosa sem sacrificar a velocidade ou maciez do clique.

A teclas também contam com uma construção especial, que maximiza a durabilidade, mesmo sob o efeito da iluminação RGB.

Ultracompacto, o Huntsman Mini é ideal para jogadores de games dinâmicos, que exigem precisão e conforto superiores.

No entanto, esse tipo de produto também pode agradar a qualquer usuário que passa muito tempo no PC e dispensa o teclado numérico, pois o tamanho reduzido diminui o esforço para movimentar o mouse, causando menos cansaço.

Iluminação RGB

Fãs de iluminação RGB vão adorar os efeitos do Razer HM, que podem ser personalizados via software. Além disso, os efeitos têm integração com mais de 150 jogos.

Preço e disponibilidade

O Razer Huntsman Mini será lançado no Brasil em agosto, nas cores preta e branca mercúrio, e com variantes usando switches roxos com clique audível ou vermelhos óptico lineares. O preço de lançamento é R$ 1.199.