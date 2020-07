RB Bragantino chega para as quartas do Paulista com ex-Corinthians entre os tiutlares

Ex-Corinthians defendem o RB Bragantino no Paulistão (Foto: Divulgação/Red Bull Bragantino)

Após terminar a primeira fase do Campeonato Paulista na liderança do Grupo D, o Red Bull Bragantino se prepara para enfrentar o Corinthians nas quartas de final. O duelo entre as equipes ocorre na quinta-feira (30), no Morumbi, às 19h (de Brasília).

Para enfrentar a equipe de Tiago Nunes, o Braga conta com atletas que já passaram pelo Corinthians em seu elenco. Alguns, inclusive, têm papel importante na equipe titular, como o goleiro Júlio César e o meia Matheus Jesus, que ainda tem vínculo com o Timão.

O técnico Felipe Conceição deve escalar o Red Bull Bragantino com: Júlio César; Aderlan; Fabrício Bruno, Ligger e Edimar (Luan Cândido); Ricardo Rayller, Weverson (Vitinho) e Matheus Jesus; Artur, Morato e Ytalo.

Preparação segue por aqui. Diz aí o que enfrentaremos, Matheus Jesus. “Duas grandes equipes. Independente da tabela, sabemos da força do Corinthians. Vamos levar o jogo com muita importância, fazer nosso jogo e ir em busca da vitória”, disse o camisa 11.#ProntosParaOMundo pic.twitter.com/XvoCG3frFR — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) July 28, 2020

Além de Júlio César e Matheus Jesus, outro ex-corintiano do time de Felipe Conceição é Claudinho. O meia teve papel importante em 2019, mas na atual temporada acabou perdendo espaço entre os titulares.

O duelo entre Red Bull Bragantino e Corinthians coloca frente a frente as duas melhores campanhas do Grupo D. O time do interior conquistou 23 pontos, com sete vitórias, dois empates e três derrotas. Já o Timão teve uma campanha de quatro vitórias, cinco empates e três derrotas, totalizando 17 pontos.