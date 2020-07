Reabertura das agências do INSS é adiada mais uma vez

Mais uma vez, a reabertura das agências da Previdência Social foi adiada. Agora, a reabertura está agendada para o dia 3 de agosto. O adiamento foi publicado nesta quarta-feira, 8 de julho, no Diário Oficial da União (DOU).

O nova data está na Portaria Conjunta nº 27 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho no Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Até o dia 31 de julho, o atendimento será feito apenas por canais online. Mesmo após a reabertura das agências e reinício do atendimento presencial, os canais remotos continuarão disponíveis.

Quando reabertas, as agências terão o horário de funcionamento reduzido. Inicialmente, as agências funcionarão durante seis horas seguidas. O atendimento será feito apenas para segurados e beneficiários que fizeram agendamento pelos canais remotos. O agendamento pode ser feito pelo Meu INSS e Central 135.

Serviços que não podem ser oferecidos à distância serão retomados, como avaliação social, reabilitação profissional e perícia médica. A reabertura acontecerá gradualmente, levando em conta as especificidades do local de cada uma das 1.525 agências espalhadas pelo Brasil. Cada uma dessas agências irá avaliar o perfil de seus servidores, aderir às medidas de higiene e segurança e garantir equipamentos de proteção individual e coletiva.

As agências que não forem capazes de oferecer as condições para que o cidadão seja atendido de forma segura continuará em plantão reduzido. Atualmente, as agências não estão sem atendimento presencial para evitar aglomeração devido à pandemia do novo coronavírus.