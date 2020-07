Real Madrid anuncia uniformes para temporada 2020/21

O Real Madrid revelou nesta sexta-feira os modelos dos uniformes principal e reserva para a temporada 2020/21, em parceria com a Adidas.

A primeira camisa segue o tradicional branco merengue, com detalhes em rosa. Já o segundo manto é inteiramente rosa, até no escudo do clube. Ambas as equipes masculina e feminina farão uso dos novos kits.

A estreia do novo modelo será na Liga dos Campeões da Europa, no dia 7 de agosto, pelo segundo jogo das oitavas de final, contra o Manchester City.