Real Madrid rememora carreira de Rodrygo, desde a base até a chegada ao Bernabéu

O Real Madrid publicou nesta quarta-feira, no canal do YouTube oficial do time, um vídeo contando a jornada de Rodrygo, desde o a iniciação no futebol até a chegada ao futebol europeu.

Em entrevista totalmente em espanhol, o “Raio” relembrou os primeiros passos para se tornar jogador, que desde muito cedo participava de peneiras, e que a primeira oportunidade surgiu no Tricolor Paulista.

A família do atacante contou a rotina cansativa do jovem, que aos nove anos se dividia entre escola e treinos. “Ele acordava às 5h da manhã para ir treinar no Santos. Volta às 13h para ir ao colégio, e às 18h ia jogar futebol de salão no São Paulo“, revelou Denise Silva Goes, mãe do jogador.

Rodrygo lembrou o primeiro gol com a camisa do Peixe. O tento foi o primeiro do time na vitória por 3 a 1 sobre o Nacional, do Uruguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores de 2018. “Foi com 17 anos, dois meses e seis dias”, disse.

No mesmo ano, com menos de uma temporada como profissional, surgiu o interesse do Real Madrid. Menor de idade, Rodrygo assinou o contrato com a equipe espanhola, mas só pode concretizar sua ida em 2019, quando completou 18 anos. Ele foi comprado por 45 milhões de euros (na época, aproximadamente R$ 197 milhões).

O companheiro Marcelo, madridista há 14 temporadas, contou sobre a rápida adaptação do “Raio”. “Encaixou muito bem. Tem o apoio de todo mundo sobretudo o meu”.

Inicialmente colocado no Real Madrid B, Rodrygo precisou de pouco tempo para mostrar que merecia uma oportunidade no time principal.

Foi promovido por Zidane e correspondeu. Em 25 aparições, marcou sete vezes e logo de cara foi campeão do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha. O atacante deve ser utilizado na sequência da equipe na Liga dos Campões, que retorna no dia 7 de agosto.