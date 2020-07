Real Madrid x Alavés | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Capitão suspenso da partida

Informações adicionais: Zidane chega para esta partida com baixas importantes em seu estrelado elenco. Zagueiro-artilheiro e capitão do time, Sergio Ramos está fora por motivo de suspensão, assim como o lateral-direito Carvajal. Seus potenciais substitutos são Éder Militão e Mendy, respectivamente. Eden Hazard, com dores no tornozelo, pode acabar sendo poupado e substituído pelo brasileiro Vinícius Júnior.

Informações adicionais: O Alavés encara o líder de La Liga com duas ausências em seu elenco: o goleiro Fernando Pacheco e o zagueiro Rubén Duarte. A esperança da modesta equipe albiceleste é a dupla de ataque formada por Lucas Pérez e Joselu, responsável por 21 dos 32 gols marcados pela equipe na competição.