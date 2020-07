Recatada e do lar, Eliza sofre para ficar pelada e tem aula de nude · .

Para vencer o concurso de beleza, Eliza (Marina Ruy Barbosa) terá de posar nua. No estilo recatada e do lar, a ruiva ficará uma fera com a última prova elaborada por Carolina (Juliana Paes) em Totalmente Demais. “Nua não dá. Tenho vergonha. Ficar pelada na frente dos outros não dá. E agora? Eu vou perder o concurso”, dirá a aspirante a modelo.

Rapidamente, Arthur (Fabio Assunção) vai preparar um workshop completo sobre nudes. Max (Pablo Sanábio) ensaiará até fazer um striptease para mostrar à candidata da agência Excalibur que não existe nada mais normal do que ficar sem roupa, como “todos vieram ao mundo”. O assistente, inclusive, lembrará que a garota já pagou calcinha várias vezes em público.

Natasha (Lavinia Vlasak) e Jojô (Giovanna Rispoli) chegarão ao apartamento do loiro no meio da aula especial de nudez. Para a sorte de Arthur, sua ex-mulher tentará explicar para Eliza que uma modelo de verdade tem de estar preparada para posar nua sempre que for necessário.

“Eles querem me fotografar sem roupa”, reclamará a filha de Gilda (Leona Cavalli), fazendo bico. “Qual o problema? Toda modelo deve estar preparada pra esse tipo de foto. Faz sentido esta ser a última prova. A Bastille não está procurando uma beleza natural? O que pode ser mais natural que o corpo nu?”, rebaterá a mãe de Jojô.

Arthur vai agradecer à ex-mulher, aliviado. “A senhora vai me desculpar, dona Natasha, mas ficar pelado não é coisa de moça séria”, contestará Cida (Guida Vianna). “Eu já fiz vários editoriais nua. O corpo é apenas a ferramenta de um modelo. Não tenho vergonha nenhuma disso”, explicará Natasha.

Sem castigo

Ela, aliás, fará questão de mandar suas fotos de nudez depois para Eliza conferir. “Você não sentiu vergonha nenhuma?”, indagará a ruiva. “Por que teria? Qual o problema de fazer uma foto de bom gosto sem roupa? Tenho certeza que nem a Bastille nem a Totalmente Demais estão buscando vulgaridade”, comentará a jurada.

“Eliza, se você quer ser modelo profissional, precisa estar preparada pra esse tipo de trabalho. Quer uma dica? Uma dica útil, pra variar. Quando for fazer esse tipo de foto, olha pra todo mundo que estiver no estúdio, e imagina todos eles nus”, indicará Natasha. A jovem, então, olhará à sua volta e dirá que não dá.

A partir daí, a ruiva passará a ensaiar sozinha. A novela mostrará várias cenas em que ela aparecerá de calcinha e sutiã diante de um espelho, mas ela sofrerá muito só de imaginar fazer isso em um estúdio. “Eu não sei se consigo, mas eu vou tentar”, dirá a si mesma em voz alta, determinada.

As cenas vão ao ar partir da próxima terça-feira (21) na novela que a Globo reprisa desde que paralisou as gravações de Salve-se Quem Puder por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução