Record busca solteirões para novo reality de namoro em parceria com o Prime Video · .

Em uma parceria inédita na TV brasileira, a Record e o Prime Video –serviço de streaming da Amazon– se uniram para criar um novo formato de reality show de namoro. Ainda sem título e data de início de gravações definidos, a produção já busca solteirões em todo o país para a disputa. Homossexuais também podem se inscrever.

O contrato da sociedade entre Record e Prime Video ainda não está assinado. Falta definir apenas o percentual que cada empresa investirá no reality show. Mas a emissora de Edir Macedo está bastante empolgada, já que a gigante do streaming tem se mostrado pouco econômica e dado sinais de que pretende assumir uma parte considerável do custo de produção.

A assinatura, a essa altura, é apenas uma mera formalidade. A Endemol Shine Brasil, responsável por alguns dos reality shows da Record (Dancing Brasil, The Four e Canta Comigo), foi a produtora escolhida para dar o suporte às empresas parceiras.

E os trabalhos estão a todo vapor. Na semana passada, foram abertas as inscrições, e poucos detalhes foram revelados no anúncio que pulverizou nas redes sociais.

Anúncio de seleção de elenco do novo reality show

“Em busca de um grande amor? Chegou a sua chance de dar adeus aos aplicativos de relacionamento. Envie seu nome, idade, telefone e redes sociais”, diz o anúncio, que indica uma conta de e-mail para os interessados. “Mais do que um programa de namoro, uma experiência como você nunca viu.”

Um detalhe chama a atenção no reality show: a produção não faz restrição de orientação sexual. Portanto, gays, lésbicas ou bissexuais poderão enviar suas inscrições e terão chances de entrar no programa. É no mínimo curioso, já que a Record não costuma dar espaço para manifestações afetivas entre pessoas do mesmo sexo em suas produções. Contudo, de acordo com fontes ouvidas pelo ., não está certo que homossexuais serão selecionados.

Este é o terceiro programa do gênero que o Prime Video investirá no país. Em março, lançou o inédito e ruidoso Soltos em Floripa, que fez a Justiça interferir e determinar a retirada de cenas após figurantes acusarem a plataforma de fazê-las assinar os contratos bêbadas. O segundo é o De Férias com o Ex, da MTV, que neste ano teve a gigante do streaming envolvida na produção e participação nos custos de produção.

O novo reality de relacionamentos tampouco tem um apresentador definido. Record ainda avalia se utilizará algum dos nomes de seu casting para a empreitada ou se irá bater na porta da concorrência para contratar um novo profissional.

Como as atenções no momento estão majoritariamente focadas em A Fazenda 12, o novo programa deverá ser gravado e entrar no ar somente em 2021.

