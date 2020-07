Record coloca cozinheiros do Top Chef em quarentena e escala Xuxa Meneghel · .

A pandemia quase fez a Record perder o investimento na segunda temporada do Top Chef Brasil. Mas os novos protocolos de segurança permitiram a emissora retomar as gravações da nova edição do reality show de gastronomia, que estreia nesta quarta-feira (15) com algumas novidades. Entre elas, a participação de Xuxa Meneghel.

Sem previsão de voltar ao trabalho neste ano, a eterna rainha dos baixinhos foi escalada para ser a jurada convidada do quinto episódio, gravado em março, e acabou recebida pelos cozinheiros da disputa com muitos aplausos e gritaria. Todos tiveram que elaborar pratos veganos, respeitando as restrições alimentares da apresentadora.

“A Xuxa se emocionou tremendamente, ela estava de corpo e alma ali. Eu acho isso impressionante, pois a gente sempre recebe grandes convidados, mas tem alguns convidados que chegam e ficam um pouco intimidados de estarem no TopChef”, contou Felipe Bronze.

“Então, às vezes, o próprio convidado chega: ‘Olha, não sei se a minha opinião é uma opinião tão embasada e tal’. E a Xuxa, muito autêntica e verdadeira, desde o princípio, chegou falando: ‘Olha, eu sei muito o que eu gosto e o que não gosto. Aliás, eu não gosto de muita coisa'”, antecipou o apresentador.

Ao contrário dos programas do gênero, o Top Chef é o único em que o confinamento faz parte da dinâmica. Além de toda a atividade na cozinha, o convívio na mansão montada para eles morarem juntos ao longo da gravação também é exibido nos episódios.

Xuxa Meneghel no cenário do reality Top Chef Brasil

Mas a pandemia atingiu em cheio o cronograma da emissora, que já havia iniciado os trabalhos antes de paralisar de vez sua produção. Em março, a Record já contava com cinco episódios prontos, mas precisou dispensar todo o time e mandar para casa todos os participantes, que ficaram quatro meses sem saber o que aconteceria com o programa.

Nesta semana, os cozinheiros que sobreviveram às primeiras provas enfrentarão um pré-confinamento, procedimento semelhante ao adotado pela Record em A Fazenda 12. Todos serão submetidos a diversas testagens e ficarão em quarentena até serem retomadas as gravações, já na próxima semana.

“Estamos seguindo todos os protocolos internacionais, nacionais e também seguindo as normas da Vigilância Sanitária de Barueri, onde fica o estúdio em que gravamos o Top Chef. Os fiscais estiveram no local e averiguaram se estávamos aptos para retomar o trabalho, e está tudo certo”, disse Elisabetta Zanardi, diretora geral da Floresta, produtora responsável pelo reality show.

“Eles chegarão em São Paulo no dia 16 [próxima quinta-feira] e têm que fazer exame da Covid-19 antes de sair da casa deles. Depois, quando chegam, farão outro. Depois de quatro dias, no hotel, mais um exame. Depois de outros quatro dias, outro exame antes de entrar no estúdio”, ressaltou Elisabetta.

“As gravações serão retomadas em 25 de julho. O confinamento no hotel é muito rigoroso. Dentro da casa tem toda uma dinâmica que a gente desenhou, tudo muito orquestrado, e não terá nenhum câmera trabalhando dentro da casa”, finalizou a diretora.

A nova temporada do Top Chef Brasil terá 12 episódios, com 14 participantes disputando o prêmio de R$ 300 mil.

