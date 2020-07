Record define estreia de Carolina Ferraz no Domingo Espetacular; saiba quando · .

A Record anunciou nesta segunda-feira (6) a data de estreia de Carolina Ferraz como apresentadora do Domingo Espetacular. A revista eletrônica será comandada pela primeira vez pela nova funcionária da emissora neste domingo (12), às 19:45, após o Hora do Faro. Eduardo Ribeiro é o único titular de estúdio mantido na atração.

“Seguinte, tem novidade na tela da RecordTV”, disse o jornalista Eduardo Ribeiro no início da chamada. “Eu, Carolina Ferraz, agora vou estar ao lado de Eduardo Ribeiro aqui no comando do Domingo Espetacular”, complementou a nova contratada da Record. No material, os apresentadores reforçam que o programa contará com um novo cenário.

“Apesar desses mais de 20 anos de carreira, estou ansioso para a chegada da Carolina. A gente já se conheceu pelos corredores, conversou e eu sinto que tem química nessa dupla. Primeiro, porque ela fez dança, é atriz e jornalista. Essa versatilidade é muito do que o nosso público espera e procura”, destacou Ribeiro em material divulgado pela Record.

Conforme informado pelo ., as negociações para a entrada de Carolina na Record se arrastaram há um ano e conclui o processo de renovação do Domingo Espetacular iniciado pelo vice-presidente de Jornalismo da Record, Antonio Guerreiro, em maio de 2019, quando Janine Borba deixou o programa.

Carolina Ferraz está fora da TV desde o final de 2017, quando foi dispensada pelo canal GNT, onde apresentava o Receitas da Carolina, por estar processando a Globo na Justiça Trabalhista. Em agosto daquele ano, ela teve seu contrato fixo com a Globo encerrado, depois de 27 anos de casa, e foi à Justiça pedindo uma indenização estimada em R$ 10 milhões.

Desde então, Carolina não foi mais chamada para fazer novelas, mas despertou o interesse do SBT e da Record como apresentadora. A rede de Silvio Santos a queria para participar do Programa do Ratinho, mas ela não aceitou. A atriz preferia comandar uma atração feminina.

Confira a chamada:

Primeira chamada do #DomingoEspetacular com Carolina Ferraz. Apaixonado no novo logo! 🤩 pic.twitter.com/aLbraIIJfn

— Herick Menezes (@drherickmenezes) July 6, 2020

