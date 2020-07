Record muda cenário ‘Matrix’ do Domingo Espetacular após receber críticas · .

A Record decidiu fazer alterações no novo cenário do Domingo Espetacular após receber críticas e comparações com o filme Matrix (1999). Os tons escuros em verde e preto deram lugar ao prata, um verde menos chamativo e alguns detalhes amarelos. No entanto, as mudanças no visual não causaram tanto impacto quanto o cenário anterior.

Internautas perceberam as alterações no domingo (19), mas não fizeram tantos elogios ou críticas nas redes sociais. No domingo anterior (12), o visual novo foi tão comentado que rendeu até memes no Twitter e dividiu os holofotes da estreia de Carolina Ferraz como apresentadora do jornalístico.

Toda a arte do cenário foi feita com a técnica de chroma key. A realidade virtual foi mantida em momentos pontuais do programa, assim como acontece no Fantástico, da Globo. Os tons mais claros passaram a impressão de um estúdio menos poluído e mais elegante.

A mudança inicial de cenário do Domingo Espetacular repetiu o fiasco da nova bancada do Fala Brasil, que estreou em outubro do ano passado. Com tons vibrantes de verde e amarelo, o visual do jornalístico matinal da Record também virou meme no Twitter e chegou a ser comparado com barracas de feira livre.

Assim como o Domingo Espetacular, o cenário do Fala Brasil também sofreu algumas modificações, adotando tons menos chamativos de verde e amarelo. Confira abaixo como ficaram as alterações do dominical:

COMPARAÇÃO | Início do ‘Domingo Espetacular’ do chroma do domingo passado, para o de agora:#DomingoEspetacular pic.twitter.com/7We5m0A2aD

— 𝕁𝕠𝕖𝕤𝕝𝕖𝕪 𝕊𝕒𝕟𝕥𝕒𝕟𝕒👑 (@joesley_santana) July 20, 2020

Antes // Depois das configurações

Ficou muito melhor. #DomingoEspetacular pic.twitter.com/j6eyfQCuhp

— EWERTON EM 🏠 (@duarteewerton37) July 19, 2020

ANTES /// DEPOIS #DomingoEspetacular pic.twitter.com/Uqg3wvXNQZ

— @dinhoaugustto (@dinhoaugustto) July 20, 2020

O novo cenário do domingo espetacular// pessoal do fantástico vendo isso: pic.twitter.com/ayiFoOP6gj

— Larissa larissinha (@LarissaGarca11) July 20, 2020

