Redação do Enem: 5 dicas para aumentar seu repertório sociocultural

A argumentação exigida na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deve ser bem embasada e bem referenciada, desse modo, é cobrado do participante amplo repertório sociocultural.

Segundo informações disponibilizadas em cartilha do Inep, as redações são corrigidas considerando um conjunto de critérios que são divididos em 5 competências. Desse modo, a segunda competência da redação do Enem exige do participante a aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema.

O repertório sociocultural consiste no saber adquirido ao longo da vida e em conhecimentos sobre várias áreas, entre elas história, filosofia, sociologia, política, economia, saúde, cultura etc.

Veja nossas dicas abaixo para aumentar seu repertório e mandar bem na redação!

Melhore seu repertório sociocultural

Leia

A leitura é uma das maneiras mais ricas para a aquisição de conhecimento. Através da leitura, o estudante consegue melhorar sua capacidade crítica, expandindo suas possibilidades de argumentação.

Nesse sentido, recomendamos a leitura de variados textos e sobre diversos assuntos, que contemplem as mais distintas áreas do saber.

Observe o tempo todo

Ser um bom observador da realidade é também uma forma de melhorar o seu repertório sociocultural, pois as experiências cotidianas vivenciadas por você e por outras pessoas refletem questões socioculturais.

Assim, é fundamental para a ampliação dos seus conhecimentos observar e refletir sobre o que está em pauta nas discussões cotidianas.

Mantenha-se atualizado

Nesse sentido, além da observação, é necessário também estar atualizado sobre determinadas questões da nossa sociedade.

O Enem é muito voltado para atualidades, para os assuntos que estão em voga no momento, desse modo, ler jornais, sites de informação e ver noticiários, por exemplo, ajudará o participante a ter na ponta do lápis os principais assuntos do momento.

Dica importante: Não seja a pessoa que acredita em fake news! Muitas informações disponíveis nas redes podem ser inverossímeis, desse modo, é necessário filtrar o que se lê/ouve.

Pesquise

Uma forma de se certificar sobre alguma informação ou de aprofundar seu conhecimento sobre algum tema é pesquisando. Além de aprofundar seus conhecimentos, através da pesquisa você pode desenvolver melhores argumentos e, consequentemente, uma proposta de intervenção realmente relevante.

Veja séries, documentários, filmes, peças

Outra maneira de enriquecer o seu repertório sociocultural é recorrer a séries, filmes, documentários, peças, músicas etc.

Muitas obras de entretenimento proporcionam discussões pautadas em assuntos discutidos em sociedade. Assim, recomendamos que o estudante faça uma boa seleção nessas obras e as assista/ouça não só para se divertir, mas também para aprender.

