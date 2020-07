Redação do Enem: Confira possíveis temas relacionados ao coronavírus

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) costuma apresentar na proposta da redação assuntos da atualidade, nesse sentido, apresentamos alguns assuntos relacionados ao coronavírus que podem ser possíveis temas da prova de redação.

O Enem 2020 teve sua data de aplicação adiada para o início de 2021 em decorrência do cenário causado pela pandemia do novo coronavírus, um dos temas mais atuais e discutidos no momento.

Nesse sentido, há indícios de que alguns dos assuntos abaixo possam ser tema da prova. Confira algumas dicas.

Mercado de trabalho pós-pandemia

Um dos assuntos mais preocupantes do momento é o índice de desemprego no Brasil, que se agravou em decorrência da pandemia. Nesse sentido, entre os possíveis temas de redação do Enem 2020, há questões relacionadas ao mercado de trabalho pós-pandemia no Brasil.

Além do desemprego, há também possibilidade de discutir os efeitos do home office adotado por muitas empresas, por exemplo. O debate sobre as mudanças sofridas durante o período da quarentena no mercado de trabalho pode suscitar diversos pontos de argumentação, como a qualidade do serviço, a produtividade, e a inovação no mercado.

Efeitos da pandemia na economia

Você Pode Gostar Também:

Nesse sentido, outro assunto relevante associado ao coronavírus é a questão da economia. Com a quarentena imposta como forma de evitar a propagação dos vírus, muitas empresas, comércios e segmentos do mercado tiveram que fechar as portas físicas. Só serviços essenciais como farmácias e mercados, por exemplo, continuam funcionando.

Nesse sentido, antes mesmo da retomada das atividades, o mercado já sente o impacto na economia, não só brasileira, mas também mundial. Assim, o debate sobre a recuperação do sistema financeiro no Brasil figura entre os possíveis temas da redação.

Importância da pesquisa científica

A busca pela vacina contra o coronavírus está movimentando milhões na pesquisa na área de saúde. Em decorrência da pandemia, o debate quanto à importância da pesquisa científica se faz cada vez mais presente. Desse modo, os desafios da pesquisa científica nas universidades brasileiras e o incentivo a elas são alguns assuntos relevantes para estudar e treinar para a redação do Enem.

E aí? Gostou deste texto? Deixe seu comentário.

Veja também Enem 2020: Dicas de aplicativos para corrigir sua redação.