Reforço caseiro! São Paulo deve renovar com atacante de confiança de Fernando Diniz

Joao Rojas chegou ao Morumbi em 2018, vindo do Cruz Azul, do México. Porém, ele se machucou naquele mesmo ano e desde então desfalca o São Paulo. Atualmente, apesar de ainda não ter condições de jogo, ele conta com o aval de Fernando Diniz e deve fazer parte do elenco da temporada.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.