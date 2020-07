Regina Duarte é ‘castigada’ pela Globo em teaser de Vale Tudo · .

Regina Duarte foi castigada pela Globo no material de divulgação da novela Vale Tudo (1988), disponível no Globoplay desde domingo (19). No vídeo de um minuto que o serviço de streaming divulgou em suas redes sociais, a atriz e ex-secretária especial da Cultura de Jair Bolsonaro aparece em apenas uma cena, sem nenhuma fala, mesmo sendo a protagonista da trama.

A campanha de divulgação, intitulada como “1988 nunca foi tão 2020”, apresenta cenas da trama e levanta o questionamento sobre o dilema que norteou a história na época (e que ainda é debatido 32 anos depois): vale a pena ser honesto no Brasil?

Para efeito de comparação, no teaser, um diálogo entre Odete Roitman (Beatriz Segall) e Celina Junqueira (Nathalia Timberg) ocupa 15 segundos do vídeo. A aparição de Regina dura apenas um segundo, logo após a fala de Renato Filipelli (Adriano Reys): “Você vai ter que falar com o Guedes”.

Na trama, Guedes (Francisco Nagen) é o proprietário da cantina comprada por Raquel (Regina Duarte) e Poliana (Pedro Paulo Rangel). No entanto, nos tempos atuais, o trecho parece uma indireta para associar Regina ao governo Bolsonaro, em referência ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

Essa não é a primeira vez que a atriz é ignorada, após deixar o vínculo de mais de cinco décadas com a emissora para assumir um cargo na presidência, do qual saiu menos de três meses depois. No final de maio, na campanha de divulgação da entrada das novelas antigas no Globoplay, apenas a mão dela foi mostrada.

Neste material, a única cena em que ela aparece é o trecho de Roque Santeiro (1985) em que Lima Duarte (no papel de Sinhozinho Malta) beija a mão de Regina, que interpretava Viúva Porcina, uma das personagens mais marcantes de sua carreira. A atriz foi “a cara” de Rainha da Sucata (1990), por exemplo, mas as duas cenas da novela na propaganda são de Claudia Raia e Glória Menezes.

Confira o teaser de Vale Tudo:

Confia em mim que você precisa maratonar #ValeTudo! pic.twitter.com/2zibmTOmTP

— globoplay em 🏠 (@globoplay) July 20, 2020

